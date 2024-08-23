Немецкий корвет прибыл в Лондон под музыку из "Звездных войн"

Корвет класса "Брауншвейг" немецкого военно-морского флота зашел под эпическую музыку. Его сопровождал "Имперский марш" – саундтрек к фильму "Звездные войны".

Интересно, что этот звук часто ассоциируется с главным злодеем Дартом Вейдером.

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Телерадиокомпания BBC опубликовала кадры, на котором корвет буксируют задним ходом через Темзу возле Тауэрского моста. В то время на палубе стояли моряки, а из колонок играл "Имперский марш" из саундтрека к фильму "Звездные войны".

Что говорят власти

Представитель немецкого ВМС объяснил журналистам, что выбор музыки был за капитаном и не имел "никакого глубинного смысла".

Соцсети просто взорвались смехом после просмотра этого видео. Вот, что люди писали в комментариях: