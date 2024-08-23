Немецкий корвет прибыл в Лондон под музыку из "Звездных войн"
Источник:Spiegel
Корвет класса "Брауншвейг" немецкого военно-морского флота зашел под эпическую музыку. Его сопровождал "Имперский марш" – саундтрек к фильму "Звездные войны".
Интересно, что этот звук часто ассоциируется с главным злодеем Дартом Вейдером.
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Телерадиокомпания BBC опубликовала кадры, на котором корвет буксируют задним ходом через Темзу возле Тауэрского моста. В то время на палубе стояли моряки, а из колонок играл "Имперский марш" из саундтрека к фильму "Звездные войны".
Что говорят власти
Представитель немецкого ВМС объяснил журналистам, что выбор музыки был за капитаном и не имел "никакого глубинного смысла".
Соцсети просто взорвались смехом после просмотра этого видео. Вот, что люди писали в комментариях:
- "Пусть еще кто-то скажет, что у немцев нет чувства юмора!"
- Это здорово! Имперский марш – тайный государственный гимн Германии".
- "Минутку... Немецкий корабль тянут назад! Английский буксир захватил тот бедный корабль повстанцев, и теперь его неумолимо тянет к Империи".
- "Идеально соответствует стандартам немецкого юмора!".
- "Это гениально".