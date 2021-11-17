Не особо интеллектуальная: выбрана самая смешная фотография дикой природы 2021 года
Источник:Comedy Wildlife Photo
Конкурс Comedy Wildlife Photography Awards был основан в 2015 году профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. Его цель – с помощью юмора способствовать сохранению дикой природы.
Количество и качество заявок, полученных организаторами конкурса в 2021 году, было впечатляющим – более 7000 фотографий со всех уголков земного шара. Огромное количество изображений, поступившее в Comedy Wildlife Photography Awards, иллюстрирует стремление к участию в охране природы и напоминает, что дикая природа действительно невероятна и забавна, и необходимо делать все возможное, чтобы защитить ее.
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Сократить список фотографий в этом году было труднее, чем когда-либо, ведь было так много забавных фотографий, которые заставляли нас смеяться,
– рассказал Том Саллам.
Самой забавной фотографией дикой природы в 2021 году стал снимок Кена Дженсена из Великобритании. На фотографии под названием "Ой!" изображена золотая шелковая обезьяна, которая попала в небольшую неприятность на проводе. Кадр был сделан мужчиной в Китае во время семейного отдыха.
Внимание, которое моя работа получила за последние несколько месяцев, было невероятным. Это такое прекрасное чувство – знать, что твой снимок заставляет людей улыбаться по всему миру и помогает поддерживать меры по сохранению и защите природы,
– поделился эмоциями автор фотографии.
Выбрана самая смешная фотография дикой природы 2021 года / Фото Comedy Wildlife Photo
Ой! Золотая шелковая обезьяна из провинции Юньнань, Китай – это на самом деле проявление агрессии. Однако положение, в котором находится обезьяна, выглядит довольно болезненно!
– подписал фотографию Кен Дженсен.
Главный приз конкурса – недельное сафари в природном заповеднике Масаи Мара в Кении. Также Дженсен получил уникальные подарки – сумку для фотоаппарата и другие сувениры ручной работы из Art Garage в Дар-эс-Саламе, Танзания.
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Конкурс фотографий Comedy Wildlife Photography Awards / Фото Comedy Wildlife Photo
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