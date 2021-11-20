Настенные ковры выходят на новый уровень: художник создает нестандартные инсталляции

Азербайджанский художник переосмысливает традиции ремесленничества и превращает плетеные ковры в "жидкость". Яркие работы известного художника стирают границы и стереотипы, предлагая миру что-то совершенно новое.

Невероятные ковры художник Фаиг Ахмед создает с помощью компьютера и традиционных техник ковроплетения.

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Мужчина из Баку ломает стереотип, что ковры на стенах – пережиток прошлого.

Откуда взялись настенные ковры





В СССР настенные ковры стали предметом роскоши – а традицию вешать их "советы" взяли как раз из Азербайджана. Сейчас ковры на стенах считаются атрибутом советской жизни и воспринимаются больше как мем, чем элемент дизайна. Традиция вешать ковры на стены пришла в Европу в XV веке с Юга. Кочевники, которые жили на территориях Турции, Азербайджана и Казахстана, увешивали стены своих юрт коврами – так палатки удерживали тепло.В СССР настенные ковры стали предметом роскоши – а традицию вешать их "советы" взяли как раз из Азербайджана. Сейчас ковры на стенах считаются атрибутом советской жизни и воспринимаются больше как мем, чем элемент дизайна.

Но Ахмед уверен, что разрушительные стереотипы относительно ковровой скульптуры можно искоренить – художник переосмысливает форму и узоры традиционных ковров, превращая их на модернистские произведения искусства.



Настенный ковер Ахмеда / Фото Sapar Contemporary

Художник вплетает в ковры концептуальные мотивы и исторические события, которые происходили в Азербайджане.

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Он использует компьютерные технологии для создания эскизов и выбирает сложные традиционные методы ковроткачества. Настенные инсталляции Ахмед делает собственноручно.

Как художник создает ковры: смотрите видео

Работы художника демонстрируются по всему миру – в США, Норвегии, ОАЭ, Польше, Канаде, Австралии и многих других странах.

Все работы Фаиг публикует на своем сайте.

Настенный ковер Ахмеда / Фото Sapar Contemporary

Настенный ковер Ахмеда / Фото Sapar Contemporary

Настенный ковер Ахмеда / Фото Sapar Contemporary

Настенный ковер Ахмеда / Фото Sapar Contemporary

Настенный ковер Ахмеда / Фото Sapar Contemporary