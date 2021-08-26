Напиток с историей: бутылку виски с затонувшего корабля продали за 17 тысяч долларов

Одну из редких бутылок виски, уцелевших после кораблекрушения SS Politician, продали на аукционе почти за 13 тысяч фунтов стерлингов. Она стала самой дорогой в истории бутылкой, спасенной из этого судна.

Виски с историей

Корабль SS Politician, перевозивший крупную партию алкоголя, сел на мель неподелку от острова Ерискей на Внешних Гебридах рядом с Шотландией в 1941 году. Экипаж удалось спасти, а вот большую часть бутылок разворовали с затонувшего судна жители островов тайком от власти. Эта история стала вдохновением для книги Комптона Маккензи 1947 года, а позже и для фильма 1949 года под названием Whisky Galore!.

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Недавно проданную бутылку достали на поверхность только через 46 лет после аварии – в 1987 году. Ее нашел дайвер Майк Армитидж во время погружения, которое спонсировало издание The Mail on Sunday. Бутылка была на 9 метров ниже поверхности трюма, который взорвали в 1942 году, чтобы прекратить грабеж.



Майк Армитидж достал виски в 1987 году / Фото Alamy

Она стала призом на конкурсе стихов, устроенном The Mail on Sunday. Его участникам нужно было поделиться своими мыслями насчет истории с кораблем в стихотворной форме. Победителем стал Дональд Макларен, который умер в 2016 году, когда ему было 78.

После смерти отца его дочь, 57-летняя Никола Хасти, решила продать бутылку на онлайн-аукционе The Grand Whisky Auction, где она вызвала небывалый интерес. После торгов бутылка ушла с молотка за 12 925 фунтов стерлингов (17 720 долларов или более 473 000 гривен). Кто именно ее купил – неизвестно.

Папа был счастлив выиграть такую историческую бутылку благодаря своему стихотворению, но он был бы доволен таким результатом. Такое ощущение, что папа до сих пор заботится о нас,

– поделилась Никола Хасти.

Полученные деньги женщина разделит со своим братом Эндрю. Свою часть она хочет потратить на путешествие в шотландский город Ротсей, где вырос ее отец. Кроме того, она планирует купить картину с изображением этого города на память и DVD-диск с фильмом Whisky Galore!, потому что она никогда его не смотрела.

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