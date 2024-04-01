Женщина нашла кольцо на блошином рынке и обеспечила себя до конца жизни

Британка Дебра Годдард смогла обеспечить себя до конца жизни благодаря находке на блошином рынке. Там женщина приобрела кольцо со "стеклянным бриллиантом" на блошином рынке всего за 10 фунтов стерлингов.

Британка отнесла кольцо к ювелиру, чтобы оценить его стоимость.

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Эксперт был поражен, ведь невыразительное "стеклышко" оказалось настоящим бриллиантом. Его вес составил 26,27 карата. Чтобы обеспечить себе безбедную жизнь, женщина продала украшение на аукционе. Его стоимость составила 470 тысяч фунтов (около 23 миллионов гривен).

Когда ювелир сообщил, что это бриллиант, я была шокирована. Целую ночь просидела, глядя на кольцо. Не знала, что делать,

– сказала Дебра.

Куда женщина хочет потратить деньги

Часть вырученных денег женщина решила потратить на достойный отдых и подарки для своей матери – от поездок в Лас-Вегас и Барбадос до приобретения роскошной шубы.

"Деньги для меня не главное. Я работаю волонтером в благотворительной организации для проблемных детей. Написала книгу об этом приключении. Если она станет коммерчески успешной, то хочу передать деньги для помощи другим", – поделилась планами женщина.

Заметим, что женщина продолжает охотиться за интересными находками на блошиных рынках и гаражных распродажах, надеясь на удачу.

Ранее на аукционе будет выставлено письмо известного британского писателя Джона Толкина. Именно он является автором книг "Хоббит" и "Властелин колец". Известно, что его ориентировочная цена составляет 10 – 13 тысяч долларов. Торги проведут 12 апреля.