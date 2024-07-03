В Британии на пляж выбросило загадочное существо: его пришлось поднимать трактором

На британский пляж Мейденс Бич, что в Шотландии, выбросило тело 7-метрового морского существа. Местным коммунальщикам даже пришлось пригонять трактора, чтобы оттянуть массивную тушу от побережья

Впоследствии выяснилось, что загадочное существо – это 7-метровая акула.

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Сначала очевидцы думали, что это кит, но позже приехали исследовательские и спасательные группы, которые смогли идентифицировать существо. Свидетель событий, по имени Йоланда МакКолл сказала, что на расстоянии было трудно понять, жива ли она еще.

Ее тело барахталось в воде, поэтому было трудно понять, жива она или мертва. Я надела гидрокостюм и залезла в воду, чтобы проверить. Как выяснилось, это туша без признаков жизни. Акула запуталась в длинной веревке, торчавшей у нее изо рта и зацепилась за хвост. Похоже, истощилась, пытаясь освободиться,

– рассказала Йоланда.



Как выглядит создание / Фото Yolanda McCall

По словам женщины, все выглядело так, будто рыба умерла совсем недавно. Только после отплытия очевидцы смогли увидеть всю красоту этого большого существа.

Акулы этого вида (Basking shark) могут достигать до 9 метров в длину. Их удивительные габариты и разинутые челюсти навевают ужас, однако эти существа считается безопасным для людей и других рыб, поскольку питаются только планктоном.