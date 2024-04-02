На Ким Кардашьян подали в суд из-за стола: детали скандала

Фонд художника-минималиста Дональда Джадда обратился в суд с обвинениями против Ким Кардашьян. Дело в том, что американская звезда сняла видеообзор своего офиса и показала стол, который назвала изделием Джадда.

Однако в фонде художника заявили, что это – "дешевая подделка".

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Также они обвинили Кардашьян в:

нарушении авторских прав и прав на товарный знак,

недобросовестной конкуренции,

ложной рекламе и поддержке подделок.

Настоящий скандал вызвало видео, которое Кардашьян опубликовала еще в 2022 году. В нем она проводила экскурсию по офису своей косметической компании Skkn by Kim.

Эти столы от Дональда Джадда действительно удивительные и полностью сочетаются со стульями,

– отметила Кардашьян в видео.

Заметим, что это видео набрало около 3,7 миллиона просмотров, но, судя по всему, его удалили после иска.



На Ким Кардашьян подали в суд за "поддельный" стол / Скриншот из видео

Кто такой Дональд Джадд Дональд Джадд был выдающимся американским художником, который получил значительную популярность в середине 20 века. Он известен своими вкладами в минимализм, арт-движение, стремившееся упростить искусство до его основных форм и идей.



Джадд использовал промышленные материалы и простые, повторяющиеся формы в своих скульптурных работах, отказываясь от традиционной скульптурной композиции. Его работы часто характеризуются четкими линиями, геометрическими формами и использованием цвета как интегральной части структуры.

Стол и стулья, которые показала Кардашьян, напоминают знаменитый набор Дональда Джадда – La Mansana 84, который он представил в 1982 году. Стоимость стола оценивается в 90 тысяч долларов, а стулья – по 9 тысяч долларов за штуку.

Известно, что Дональд Джадд, который умер в 1994 году, очень тщательно выбирал тех, кому позволял изготавливать свои проекты, обращая особое внимание на качество используемых материалов. Лишь несколько галерей и магазинов имеют право продавать его мебель.