Как отметили представители государственной лотереи, счастливый лотерейный билет приобрели в Вижницах, однако победитель до сих пор не дал о себе знать.

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Сообщается, что победителем является владелец лотерейного билета с номером 0019131. Билет был куплен 17 января на улице Украинская, 65, стоил он всего 20 гривен. И именно этот билет "Лото-Забава" принес его владельцу 190 000 гривен.

Организаторы лотереи призывают всех, кто приобрел билеты в Вижнице, проверить свои лотерейные билеты на сайте МСЛ или обратиться на точку продажи.

Ранее мы писали, что сразу двум украинцам на Рождество повезло выиграть главный приз "Лото-Забава". Каждый из счастливчиков получил по 95 тысяч гривен. Одним из победителей стал Владимир Валентинович из Одессы, а второй счастливчик – киевлянин Александр Витальевич.

Кроме того, ранее победителем стал и 53-летний мужчина из Полтавы. Он уже второй раз стал победителем в лотерее. На этот раз ему повезло выиграть 190 000 гривен.