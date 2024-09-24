Мужчина решил пешком обойти весь мир – сколько времени ему понадобилось

Бывший десантник решил бросить себе вызов и пройти весь мир пешком. Свою экспедицию Карл Бушби назвал "Голиаф". Она стартовала еще в 1998 году.

Как пишет LADbible, главным условием экспедиции является преодолевать весь маршрут пешком.

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В чем заключаются трудности такой экспедиции

Именно поэтому 55-летний уроженец города Галл столкнулся со многими трудностями. Сначала предполагалось, что его поход продлится 12 лет, но кое-что пошло не по плану. В частности:

он был арестован в России за то, что не прибыл в надлежащий пункт въезда,

столкнулся с визовыми проблемами,

подвергся ударам стихии,

был вынужден преодолевать "разрывы" между странами.

Первым пробелом был Дарьенский пролив между Колумбией и Панамой, вторым – Берингов пролив между США и Россией, а третьим – тоннель под Ла-Маншем между Францией и Великобританией. Первые две ему удалось обойти, но третью, последнюю переправу ему еще предстоит преодолеть.



Мужчина хочет обойти пешком вокруг света / Фото из инстаграма @bushby3000

Как мужчина может преодолеть это препятствие

Карл мог бы переплыть пролив, но учитывая истощение, низкую температуру и нестабильную погоду, с которой он непременно столкнется, это не лучшая идея.

Бывшему десантнику остается лишь один вариант – пройти тоннель под Ла-Маншем пешком, избегая поездов.

Справка. СМИ пишут, что между обычными железнодорожными участками есть небольшой дополнительный тоннель, который был построен для работников, занимающихся техническим обслуживанием, диаметром 4,8 м. Этот служебный тоннель "лежит между двумя железнодорожными тоннелями на расстоянии 15 метров от каждого из них", поэтому он будет в самой гуще, но не совсем в безопасности.

Сейчас мужчине нужно преодолеть это, последнее препятствие и уже через 33 километра он будет дома.