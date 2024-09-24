Як пише LADbible, головною умовою експедиції є долати весь маршрут пішки.

Дивіться також Повне відключення чи обов'язковий контент: як соцмережі впливають на нас у відпустці

У чому полягають труднощі такої експедиції

Саме через це 55-річний уродженець міста Галл зіштовхнувся з багатьма труднощами. Спочатку передбачалося, що його похід триватиме 12 років, але дещо пішло не за планом. Зокрема:

  • він був заарештований в Росії за те, що не прибув до належного пункту в'їзду,
  • зіткнувся з візовими проблемами,
  • зазнав ударів стихії,
  • був змушений долати "розриви" між країнами.

Першою прогалиною була Дар'єнська протока між Колумбією та Панамою, другою – Берингова протока між США та Росією, а третьою – тунель під Ла-Маншем між Францією та Великою Британією. Перші дві йому вдалося обійти, але третю, останню переправу йому ще належить здолати.

Чоловік хоче обійти пішки навколо світу
Чоловік хоче обійти пішки навколо світу / Фото з інстаграму @bushby3000

Як чоловік може подолати цю перешкоду

Карл міг би переплисти протоку, але з огляду на виснаження, низьку температуру і нестабільну погоду, з якою він неодмінно зіткнеться, це не найкраща ідея.

Колишньому десантнику залишається лише один варіант – пройти тунель під Ла-Маншем пішки, уникаючи поїздів.

Довідка. ЗМІ пишуть, що між звичайними залізничними ділянками є невеликий додатковий тунель, який був побудований для працівників, що займаються технічним обслуговуванням, діаметром 4,8 м. Цей службовий тунель "лежить між двома залізничними тунелями на відстані 15 метрів від кожного з них", тож він буде в самій гущі, але не зовсім у безпеці.

Наразі чоловіку потрібно подолати цю, останню перешкоду і вже за 33 кілометри він буде вдома.