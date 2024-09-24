Як пише LADbible, головною умовою експедиції є долати весь маршрут пішки.

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У чому полягають труднощі такої експедиції

Саме через це 55-річний уродженець міста Галл зіштовхнувся з багатьма труднощами. Спочатку передбачалося, що його похід триватиме 12 років, але дещо пішло не за планом. Зокрема:

він був заарештований в Росії за те, що не прибув до належного пункту в'їзду,

зіткнувся з візовими проблемами,

зазнав ударів стихії,

був змушений долати "розриви" між країнами.

Першою прогалиною була Дар'єнська протока між Колумбією та Панамою, другою – Берингова протока між США та Росією, а третьою – тунель під Ла-Маншем між Францією та Великою Британією. Перші дві йому вдалося обійти, але третю, останню переправу йому ще належить здолати.



Чоловік хоче обійти пішки навколо світу / Фото з інстаграму @bushby3000

Як чоловік може подолати цю перешкоду

Карл міг би переплисти протоку, але з огляду на виснаження, низьку температуру і нестабільну погоду, з якою він неодмінно зіткнеться, це не найкраща ідея.

Колишньому десантнику залишається лише один варіант – пройти тунель під Ла-Маншем пішки, уникаючи поїздів.

Довідка. ЗМІ пишуть, що між звичайними залізничними ділянками є невеликий додатковий тунель, який був побудований для працівників, що займаються технічним обслуговуванням, діаметром 4,8 м. Цей службовий тунель "лежить між двома залізничними тунелями на відстані 15 метрів від кожного з них", тож він буде в самій гущі, але не зовсім у безпеці.

Наразі чоловіку потрібно подолати цю, останню перешкоду і вже за 33 кілометри він буде вдома.