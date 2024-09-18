В Мексике вейп спас мужчину от пули: как это возможно

В Мексике произошел странный инцидент, во время которого едва не погиб мужчина. Водителя, в которого стреляли, когда он проезжал через жестокую блокаду наркокартелей, спас от пули его вейп.

Как пишет Daily Star, убегая, мужчина услышал выстрелы, но продолжал ехать.

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Как он позже рассказал полиции, когда мужчина остановился на автомойке, чтобы получить помощь, то был шокирован, увидев, что пуля пробила дверь его Nissan Versa и застряла в вейпе в кармане его штанов.

На фотографии видны разбитые остатки устройства с пулей, которая все еще застряла в нем. Если бы он положил его в другой карман, пуля попала бы ему прямо в ногу и прошла бы через пах. Известно, что инцидент произошел в Кулиакан, штат Синалоа.

Справка. Синалоа является домом для одного из самых жестоких наркокартелей, управляющих мексиканской наркоиндустрией. Конкурирующие банды считают, что картель ослаб после недавнего ареста его лидера Исмаэля "Эль Майо" Замбады, что привело к усилению перестрелок между группировками.

Как власть пытается это контролировать

Несмотря на недавнее развертывание солдат спецподразделений, самолетов и хорошо вооруженных вертолетов, страх среди местных жителей продолжается.

Силы безопасности предотвращают некоторые насильственные действия, но, прежде всего, сводят риски для населения к минимуму,

– заявил губернатор Синалоа Рубен Рочасаид.

Добавим, что наркотики и наркокартели в Мексике являются серьезной проблемой, которая влияет на безопасность и экономику страны. Основные картели, один из которых расположен в Синалоа, занимаются производством, контрабандой и распространением наркотиков. Эти группировки имеют значительное влияние на политику и общество, контролируя целые регионы через насилие, коррупцию и торговлю наркотиками.