Мужчина не ел ничего больше года и попал в Книгу рекордов Гиннеса: как он изменился

Мужчина из Шотландии, по имени Ангус Барбьери решил провести интересный эксперимент. Он более чем на год отказался от твердой пищи, чтобы похудеть.

Свой эксперимент он проводил под наблюдением врачей, которые следили за его состоянием здоровья 24 на 7. Мы же призываем вас не прибегать к таким экспериментам, ведь это может быть вредно для вашего здоровья.

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По оценкам врачей, человек, который хорошо питается, может прожить без медицинских последствий на диете из сахара и воды в течение 30 и более дней. Однако Ангус доказал, что может голодать более года.

Как происходил эксперимент

В начале эксперимента Ангус Барбьери весил более 200 килограммов. Он сказал персоналу медицинского факультета Королевского лазарета Данди, что хочет вообще отказаться от еды в попытке похудеть, и врачи согласились следить за его прогрессом.

Медики прописали ему поливитамины и дрожжи, считая, что ему, вероятно, придется голодать максимум несколько дней. Но они не ожидали, что Ангус проведет 382 дня без еды, зато питаясь такими напитками, как чай и кофе, газировка и витамины.

Что случилось со здоровьем Барбьери

Поразительно, но Барбьери не испытал никаких побочных эффектов от экстремальной диеты, за исключением низкого уровня глюкозы в крови. В то же время он ходил в туалет только раз в 40 – 50 дней.

Когда шотландец захотел прекратить голодание, он постепенно ослаблял свой строгий режим. Сначала он начал добавлять в горячие напитки щепотку сахара или молока. Первой едой, которую он съел стало вареное яйцо с ломтиком хлеба с маслом.

Мне очень понравилось яйцо, и я чувствовал себя очень сытым,

– сказал он репортерам.

Согласно репортажу Chicago Tribune, он совсем забыл, какая на вкус еда, после года, когда он вообще ничего не употреблял.

Каким был результат голодания

Голодание оказалось успешным: Барбьере удалось похудеть до 80 килограммов и удержать вес.



Как изменился мужчина / diabetes.co.uk

Его эксперимент был признан Книгой рекордов Гиннеса как самое длительное голодание, когда-либо зарегистрированное. Однако врачи все же призывают не прибегать к таким экспериментам. Они объясняют, что из-за того, что Ангус имел избыточный вес, его тело было подготовлено к посту.

Для людей с нормальным весом длительное голодание может вызвать осложнения со здоровьем, в частности повышенную нагрузку на сердце, даже с приемом пищевых добавок,

– объяснили они.

Поэтому они призвали людей не пытаться голодать так долго.