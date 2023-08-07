Майкл Таунсенд поселился в Providence Place после того, как дом, в котором он жил, оказался под угрозой сноса. Кстати, именно из-за тех застройщиков, которые построили ТЦ. Наконец, он и еще несколько жителей были вынуждены уступить место автостоянке супермаркета.

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Жизнь в торговом центре: с чего все началось

Во время пробежки мимо недавно возведенного ТЦ в 1999 году Таунсенд впервые заметил там неприметную комнату. По сути, это было пространство, которое никто не использовал. Парень предположил, что оно существует благодаря формированию специально спроектированных зон вокруг.

Несколько лет спустя, когда Таунсенду пришлось искать новое жилье, он вспомнил о рекламе Providence Place, включавшейся во время рождественских праздников. Восторженный женский голос говорил, что было бы здорово пожить в торговом центре.

Центральная тема рекламы заключалась в том, что там есть все вещи, необходимые для жизни,

– вспомнил мужчина впоследствии на своем сайте.

Все это натолкнуло американца на мысли о комнате, которую он видел раньше в торговом центре. Таунсенд снова туда пошел и выяснил, что ее все еще никто не использует. Поэтому решил проверить, сможет ли пожить там некоторое время с друзьями. Как пишет The Sun, это был своеобразный знак протеста против застройщиков, из-за которых он лишился прежней квартиры.

Поэтому в 2003 году Таунсенд обустроил новое жилье на площади 69 квадратных метров в торговом центре. Вместе с друзьями принес туда диван и PlayStation. Но водопровода там не было, пришлось пользоваться общественными туалетами в ТЦ.



Жилье было достаточно уютным / Скриншот из ютуб-канала Be Amazed



Компания проводила в секретной комнате много времени / Скриншот из ютуб-канала Be Amazed

Как пишет NBC News, Таунсенд и его компания даже построили специальную стенку и подсобную дверь. Очевидно, что компания не жила там постоянно, но, по данным СМИ, иногда они проводили там более 3 недель подряд.

Пожизненный запрет после 4 лет "проекта"

У Таунсенда были грандиозные планы – обустроить кухню и поставить деревянный пол. Но не суждено: художников разоблачили охранники торгового центра. Местный майор полиции Стивен Кэмпбелл и его коллеги были настолько заинтригованы этим инцидентом, что захотели увидеть эту комнату своими глазами. "Я был удивлен тем, чего он смог достичь. Но то, что он сделал, было явно преступным. Торговый центр является собственностью", – подчеркнул правоохранитель.

Таунсенд утверждал, что все это было художественным проектом, чтобы "лучше понять торговый центр и жизнь покупателя". Судья назначил ему условный срок, но пожизненно запретил посещать этот ТЦ.