Мужчина выиграл в лотерею "благодаря" мертвой немецкой овчарке

Американец из штата Огайо сорвал куш в лотерею. Он не мог поверить своему счастью и верит, что эта победа произошла не случайно.

Более того, мужчина связывает этот выигрыш со своей покойной собакой.

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Дело в том, что мужчина использовал для игры в лотерею номера лицензионной битки покойной немецкой овчарки. Он купил билет на пит-стоп на Н-Вашингтон-стрит для розыгрыша и сыграл числа 1-0-8-2-2.

В конце концов, мужчине повезло и он выиграл 50 000 долларов.

Я играю в два набора номеров для Pick 5, и этот номер на самом деле был номером моих лицензий для моей немецкой овчарки. Ее больше нет с нами,

– сказал Сорс.

Когда он увидел выигрышные номера по телевизору, американец был ошеломлен.

"Я просто сидел и смотрел лотерею. Это было как будто я замер. Я просто не мог поверить, что я выиграл", – вспомнил он.

Как мужчина планирует потратить деньги

Своими выигрышами Сурс хочет погасить долги и увеличить свои сбережения. Тем временем еще один житель Огайо празднует финансовую свободу после того, как 4 июля выиграл джекпот Powerball.