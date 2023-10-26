Карма сработала: мужчина, помогший незнакомцу 20 долларами, выиграл в лотерею 75 тысяч

В американском штате Кентукки мужчина сорвал куш в лотерею. Он не мог поверить своему счастью, ведь купил лотерейный билет совершенно случайно.

Счастливчика зовут Кристофер Нопп. Он рассказал представителям лотереи Кентукки, что в тот день просто выполнял доверенность своей матери, покупая продукты.

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Вдруг он остановился у магазина Five Star на Мейн-стрит в Ливане. Нопп сказал, что покупатель, стоявший впереди него в очереди, купил лотерейный билет Cash Eruption на сумму 5 долларов, что вдохновило его сделать то же самое.

Он выцарапал штрих-код билета и просканировал его. Выяснилось, что он выиграл главный приз в размере 75 000 долларов.

При чем здесь карма

Муж верит, что без кармы здесь не обошлось, ведь на днях он помог незнакомцу, дав ему 20 долларов. незнакомец вернул ему ту же сумму, но другими купюрами. И эту купюру счастливчик использовал, чтобы купить свой выигрышный билет. Нопп признался, что его выигрыш пойдет на погашение долгов и покупку нового дома.

Раньше мужчина из Калифорнии случайно выиграл 10 миллионов долларов благодаря продавцу. Дело в том, что счастливчик разрешил продавцу магазина выбрать для него лотерейный билет.

А еще одна женщина выиграла в лотерею, использовав необычный трюк. Этим она удивила даже представителей лотереи.