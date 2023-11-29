Впечатляет, но счастливчик поставил всего 2 фунта стерлингов (примерно 90 гривен).

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Его выигрыш составил 565 500 фунтов стерлингов. Хотя мужчина захотел остаться анонимным, он поделился планами на свой выигрыш. Да, счастливчик признался, что планирует оставить свою привычную работу в финансовой сфере.

Раньше мы писали о водителя автобуса из Полтавы, по имени Геннадий. Мужчина уже во второй раз стал владельцем джекпота в "Лото-Забаве". Сейчас его счет увеличился на 190 000 гривен. Он признался, что у него есть маленький секрет, который помогает ему выигрывать, однако раскрывать его муж отказался.

Любопытно! В последнее время в Украине женщинам стало больше везти в лотерею. Уже третий тираж подряд 2 больших джекпота в Лото-Забава достаются женщинам.

Как увеличить шансы на выигрыш в лотерею

Выигрыш в лотерее является полным везением и подарком судьбы, однако увеличить свои шансы на этот подарок все же можно. К такому выводу пришли аналитики, исследовавшие результаты розыгрыша лотереи Powerball и выяснившие, какое число выпадает чаще.

Да, число, которое чаще всего выпадает в лотерею – 61. С 2015 по 2023 год в более чем 950 тиражах оно выпадало 90 раз.