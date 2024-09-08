Мужчина 3 часа варил сгущенку: что у него получилось
8 сентября 2024, 15:28Читати новину українською
Источник:The Mirror
Мужчина решил провести необычный эксперимент, сварив сгущенное молоко в банке. Он не мог поверить, что этот продукт можно превратить в "карамель".
Для этого нужно лишь опустить его в кипящую воду на 3 часа.
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Мужчина заявил, что в течение 40 лет жизни не знал о том, что сгущенное молоко можно варить. По его словам, он был по-настоящему шокирован этим фактом.
Ух ты, это лучшая карамель, которую я когда-либо пробовал,
– сказал он.
Мужчина снял верхнюю часть банки и показал результат зрителям, отметив, что гордится тем, что получилось.
Мужчина 3 часа варил сварил сгущенку: смотрите видео
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В комментариях люди писали отметили, что делают это уже много лет.
- "Моя младшая сестра забывала доливать воду каждые полчаса... Я, будучи самым высоким в доме, получил привилегию мыть потолок".
- "На 3 часа? Мы кладем в кастрюлю маргарин, разогреваем и вливаем сгущенку, размешиваем до румяности. У нас получается карамель, и это займет менее 30 минут. Мы также делаем из нее конфеты".
- "Перелейте в кастрюлю и помешивайте, включив медленный огонь. Когда он начнет карамелизироваться, положите в него половинки пекана. Ложкой выложить на пергаментную бумагу. Вкуснятина".