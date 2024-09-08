Мужчина 3 часа варил сгущенку: что у него получилось

Мужчина решил провести необычный эксперимент, сварив сгущенное молоко в банке. Он не мог поверить, что этот продукт можно превратить в "карамель".

Для этого нужно лишь опустить его в кипящую воду на 3 часа.

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Мужчина заявил, что в течение 40 лет жизни не знал о том, что сгущенное молоко можно варить. По его словам, он был по-настоящему шокирован этим фактом.

Ух ты, это лучшая карамель, которую я когда-либо пробовал,

– сказал он.

Мужчина снял верхнюю часть банки и показал результат зрителям, отметив, что гордится тем, что получилось.

Мужчина 3 часа варил сварил сгущенку: смотрите видео

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В комментариях люди писали отметили, что делают это уже много лет.