Решил пошутить: мужчина пришел на стадион в костюме террориста – как его наказали

Дэвид Вуттон из Британии решил переоделся в костюм террориста на "Манчестер Арене". Инцидент произошел еще в прошлом году, в 2023 году. Однако правоохранители его юмор не оценили.

Как пишет издание Daily Star, теперь горе-шутнику грозит тюрьма.

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Что сделал британец

40-летний Дэвид Вуттон позировал на стадионе в арабском головном уборе и белой футболке с надписью "Я люблю Ариану Гранде", написанной красной ручкой. Также с ним был рюкзак с надписями "бум". Таким образом он хотел пошутить.

Однако друзья и родственники Дэвида не оценили, а наоборот раскритиковали эту шутку, обвинив его в насмешке над жертвами теракта 2017 года.

Справка. 22 мая 2017 на Манчестер Арене (Великобритания), где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция идентифицировала нападавшего: им оказался 22-летний британец ливийского происхождения Салман Рамадан Абеди. Террорист взорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями в тот момент, когда зрители выходили из зала. 23 взрослых и детей, включая самого смертника, были убиты, 116 получили ранения.

Как наказали мужчину

В магистратском суде Харрогейта обвиняемый признал себя виновным в отправке оскорбительного сообщения в интернете, но его дело передали в королевский суд Йорка, решив, что их полномочий для вынесения приговора недостаточно. Уже 3 октября, Вуттона могут посадить в тюрьму на срок до двух лет.