Мужчина примотал к себе арбуз и две дыни, чтобы понять беременную жену: курьезные видео

Период беременности очень важен для обоих партнеров, но ни для кого не секрет, что для женщины он проходит гораздо сложнее. Мужчины никак не смогут в полной мере ощутить то же, что и беременная женщина, но некоторые из них все же пытаются это сделать.

Мейтленд Хенли из Австралии – один из них. Недавно его жена родила малыша, но пока она была беременной, мужчина экспериментировал, чтобы лучше понимать ее и ее чувства.

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Например, в июне он с помощью пленки примотал к себе арбуз и две дыни, и попытался прожить так целый день. Эта идея вылилась в серию видео в тиктоке, большинство из которых стали вирусными и собрали сотни тысяч и даже миллионы просмотров.

Мейтленд пытается встать с кровати

Мейтленд пытается обуться

Мейтленд пытается вылезти из ванны

Мейтленд пытается сесть за руль

Мейтленд и тяга к фастфуду

Мейтленд и двойня

Позже мужчина решил усложнить себе задачу и понять, как живут женщины, беременные двойняшками. Для этого он примотал для себя две дыни и два арбуза.

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