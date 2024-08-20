Мужчина преодолел почти 50 тысяч километров, чтобы доставить 50 писем: что там было

Мужчина, по имени Джонни Бирдмора после потери отца решил вручную доставить 50 открыток, оставленных путешественниками на Галапагосских островах Эквадора. Для этого ему придется исколесить полмира.

Сейчас Джонни уже преодолел более 31 000 миль (49889 километров).

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Почему мужчина взялся за это

Туристы оставляли открытку в почтовом ящике для близкого человека, надеясь, что ее заберет корабль, который проплывает мимо, но никогда не было уверенности, что послание доберется до дома. Однако Джони решил доставить каждое из 50 писем и таким образом собрать деньги на исследование MND.

Мужчина проехал от Исландии до Антарктиды, побывав по меньшей мере в 14 странах. Мужчина намерен посетить еще много стран, пока не доставит свое последнее письмо 1 марта 2025 года. Он делает это в память о своем отце, но, как рассказал Джонни, наиболее значимой частью его путешествия стало знакомство с людьми, которым он доставляет послания.

Они открываются мне и рассказывают самые удивительные истории из своей жизни, когда узнают, чем я занимаюсь,

– отметил новозеландец.

Одно из писем Джонни было адресовано человеку, по имени Стив. Записку написала его девушка Дениз, которая признавалась ему в своей безграничной любви со словами "Что бы ни случилось, я всегда буду любить тебя". Мужчина нашел Стива, который живет в Белизе. Хотя на то время, когда письмо дошло до них, они с Дениз уже развелись, Джонни присоединился к этой паре, став их друзьями.