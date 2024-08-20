Наразі Джонні вже подолав понад 31 000 миль (49889 кілометрів).

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Чому чоловік взявся за це

Туристи залишали листівку в поштовій скриньці для близької людини, сподіваючись, що її забере корабель, який пропливає повз, але ніколи не було впевненості, що послання дістанеться до дому. Однак Джоні вирішив доставити кожен з 50 листів і в такий спосіб зібрати гроші на дослідження MND.

Чоловік проїхав від Ісландії до Антарктиди, побувавши щонайменше в 14 країнах. Чоловік має намір відвідати ще багато країн, поки не доставить свій останній лист 1 березня 2025 року. Він робить це в пам'ять про свого батька, але, як розповів Джонні, найбільш значущою частиною його подорожі стало знайомство з людьми, яким він доставляє послання.

Вони відкриваються мені й розповідають найдивовижніші історії зі свого життя, коли дізнаються, чим я займаюся, – зазначив новозеландець.

Один із листів Джонні було адресовано людині, на ім'я Стів. Записку написала його дівчина Деніз, яка зізнавалася йому у своєму безмежному коханні зі словами "Хоч би що сталося, я завжди кохатиму тебе". Чоловік знайшов Стіва, який живе в Белізі. Хоча на той час, коли лист дійшов до них, вони з Деніз уже розлучилися, Джонні приєднався до цієї пари, ставши їхніми друзями.