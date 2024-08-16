Вот так изобретательность: мужчина мощно отомстил соседям

Как показывает практика, иметь хороших соседей –это огромное сокровище. Однако это сокровище, к сожалению, так и не досталось мужчине из США.

Как рассказал сам мужчина на форуме, он имеет надоедливых соседей, которые воруют его вещи из дома.

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Что делают соседи

Мужчина отметил, что когда его соседи возвращались домой навеселе, то они любили воровать его вещи, считая это смешным. За определенное время они украли:

комнатные растения,

мусорные баки,

скамейки и другую садовую мебель.

Месть не заставила себя ждать

Раздраженный мужчина решил отомстить.

В середине лета у них была привычка устраивать "вечеринки" с громкой музыкой до позднего вечера и вообще шататься по окрестностям, создавая проблемы. Мой приятель заскочил домой во время перерыва и заметил, что входная дверь открыта, а одна из "вечеринок" происходит в задней части дома,

– написал пользователь с ником whitevanmanc.

Тогда мужчина придумал план мести. Он хотел показать им, как это, когда у тебя отбирают имущество. Тогда мужчина подбежал к двери соседей с дрелью и начал выкручивать винты из петель, украл их, бросил в фургон и уехал. Выполнив план, он выбросил двери на свалку. Когда он вернулся вечером, они все еще отсутствовали.

На следующее утро вход в дом был заставлен матрасом,

– добавил автор.

Многие пользователи форума были поражены необычным способом мести.