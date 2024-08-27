Мужчина ни разу не пропустил работу за 30 лет: как его "отблагодарила" компания

Мужчина по имени Кевин Форд почти 30 лет своей жизни проработал в одном из ресторанов Burger King, который расположен в международном аэропорту Лас-Вегаса. За это время он не пропустил ни одного рабочего дня, поэтому руководство решило "отблагодарить" его.

В знак благодарности компания подарила ему презент, который скорее расстроил и возмутил его.

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Руководители Burger King вручили ему скромный подарок на очередную годовщину трудоустройства:

рюкзак с билетом в кино,

чашку Starbucks,

конфеты и шоколадку.



Какой подарок получил мужчина / Фото tmz

Одна из его дочерей была крайне разочарована этим презентом и начала благотворительный сбор на платформе GoFundMe. В описании девушка отметила, что ее отец своим неустанным трудом помог четырем детям закончить среднюю школу и колледж. На удивление, за это время Сирене удалось собрать немало сумму – 459 800 долларов, что значительно превышает первоначальную цель – 200 долларов.

Как эти деньги помогли ему изменить жизнь

За эти средства Кевин приобрел черно-серебристый фургон для приготовления пищи примерно за 20 тысяч. Новая кухня на колесах полностью укомплектована всем необходимым, в частности духовкой и фритюрницей. Теперь мужчина основал собственный ресторанчик быстрого питания.



Мужчина приобрел фургон / Фото tmz

Сотрудник фастфуда и его дочь, которая прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, начали с базового меню - гамбургеров и хот-догов.

Интересно! Несмотря на свою предпринимательскую деятельность, Форд остается преданным работником Burger King, но планирует выйти на пенсию в мае 2025 года, на 30-ю годовщину работы в компании.