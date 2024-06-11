Американец построил огромный Lego-город, использовав более миллиона деталей

Американец Герри Барроуз поразил мир своим невероятным достижением. Мужчина построил огромный футуристический Lego-город, состоящий из более одного миллиона деталей.

Его творение стало настоящей мини-вселенной, в которой оживают фантастические локации.

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Как выглядит город

В комнате, где мужчина разместил огромный город из конструктора, можно увидеть несколько крепостей в стиле "Звездных войн", боевую арену, космические корабли, горы, города и многое другое.

Его внимание к деталям и фантазия поразили не только поклонников Lego, но и всех, кто увидел этот шедевр. Особенно поражают специальные механизмы, вмонтированы в конструкции, которые позволяют некоторым объектам выполнять движения, добавляя реалистичности всей композиции.

Этот проект Герри Барроуза демонстрирует, что из Lego можно создавать не просто игрушки, а настоящие произведения искусства. Его работа стала источником вдохновения для многих, показывая, что даже самые смелые идеи можно реализовать с помощью фантазии и настойчивости.

Как выглядит город из Lego: смотрите видео

Ранее на аукционе продали редкую деталь Lego. Ее особенность заключается в том, что она состоит из 14-каратного золота. Сначала она стоила всего 15 долларов.