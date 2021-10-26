Мужчина использовал крокодила как необычное оружие во время драки на пляже: странное видео
Источник:Daily Mail
Драка на пляже в Рио-де-Жанейро приняла резкий поворот. Пляжный посетитель использовал мини-аллигатора или каймана в качестве оружия против своего соперника в драке.
Два бразильских джентльмена поссорились, наслаждаясь днем на пляже в Рио-де-Жанейро. Во время драки один из них использовал живого каймана как оружие.
Это интересно Бросайте кубики: что такое крепс и как в него играть
Стоит отметить, что это был странный день для этого каймана, поскольку зверь использовался как опора в драке между двумя пляжниками.
Мужчина, одетый в темно-синюю рубашку-поло, черную кепку и красные плавки, дрался с другим мужчиной в шортах цвета хаки и без майки, когда он попытался использовать каймана для нападения на своего противника.
К теме Заблудившийся турист игнорировал звонки спасателей: они звонили с незнакомого номера