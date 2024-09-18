Как пишет Newsweek, 32-летние Энди Нортон всегда страдал из-за загадочных проблем с дыханием.

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Он знал, что в детстве запихнул Lego себе в нос, но был уверен, что его мама удалила весь конструктор. Несмотря на это, Энди страдал загадочными проблемами с дыханием, из-за чего ему поставили диагнозы:

астма,

обструктивное апноэ сна.

И вдруг однажды утром мужчина высморкался и вытащил из носа крошечную желтую деталь, которая откололась от куска, когда его удаляли.



Энди Нортон достал Lego из носа / Фото Newsweek

Как изменилась жизнь мужчины

Он не понимал себя от счастья, ведь теперь мог чувствовать запахи.

Я могу дышать этой стороной носа, и это фантастика. Я не мог этого делать с детства. Честно говоря, я чувствовал себя так, будто из носа вышла пробка, и я почувствовал огромное облегчение. Я могу сделать глубокий вдох через нос, не чувствуя себя ограниченным, чего я никогда не мог сделать,

– подчеркнул он.

Энди сказал, что планирует хранить деталь Lego на память.