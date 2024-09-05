Сейчас в музее, посвященном "Титанику", все желающие могут почувствовать температуру этой воды.

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Соответствующее видео появилось в тиктоке. На нем видно резервуар с ледяной водой, которая по температуре идентична той, что была в ночь на 15 апреля 1912 года в Северной Атлантике.

Посетители музея могут засунуть туда руку и почувствовать то, что чувствовали жертвы катастрофы.

Правда, ни один из посетителей не смог продержать руку в этой воде более минуты. На видео мужчина подержал в воде руку только 8 секунд и сказал, что больше не может этого терпеть. А вот девушки показали результат в 20 и 40 секунд.

В то же время последняя девушка едва держалась и призналась, что чувствует боль. Она бы не смогла выдержать это даже минуту.

Интересные факты о трагедии на "Титанике"

В ту ночь температура океанской воды составляла -2 градуса. Практически все люди, которые находились за бортом не в спасательных лодках, погибли.

Всего спаслось 712 пассажиров и членов экипажа. Основная часть людей погибла от переохлаждения, поскольку спасение в виде парохода "Карпатия" прибыл только за 1,5 часа.

Ранее известный режиссер Джеймс Кэмерон решил раз и навсегда доказать, что Джек – главный герой фильма, которого играет Леонардо ди Каприо, не смог бы выжить в фильме "Титаник", несмотря на мнение зрителей. По словам режиссера, команда с помощью специалиста по переохлаждению воссоздала плот с "Титаника" и провела тщательный судебно-медицинский анализ, смоделировав ситуацию из фильма.

Двух каскадеров, весящих столько же, сколько Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет на момент съемок, поместили в холодную воду с набором внешних и внутренних датчиков. Исследователи испытали множество методов и убедились, что в такой ситуации выжить сможет только один человек.