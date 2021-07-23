Открытие Олимпиады-2020 в Токио прошло под музыку из японских видеоигр

Сегодня в столице Японии Токио стартовали XXXII летние Олимпийские игры. На церемонии открытия прозвучали музыкальные треки из различных японских видеоигр.

В пятницу, 23 июля, спортсменов Олимпийских игр в Токио приветствовали знакомыми нотами. В музыкальное сопровождение атлетов вошли песни из игр, разработанных SEGA, Capcom и Square Enix, ведь в Японии такая музыка, считается формой искусства.

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Среди композиций, которые звучали во время мероприятия, были саундтреки к играм Monster Hunter, Final Fantasy, Sonic the Hedgehog, Kingdom Hearts, SoulCalibur, NieR и Dragon Quest.

Final Fantasy – одна из самых знакомых западной публике: слушать онлайн

Трек оригинального саундтрека Soulcalibur VI: слушать онлайн

Известная песня из оригинального Sonic the Hedgehog: слушать онлайн

Кроме того, известно, что во время соревнований у каждого вида спорта будет свое особое музыкальное сопровождение. А чтобы воссоздать привычную для спортсменов атмосферу, на стадионах во время выступлений будут включать интершум с предыдущей Олимпиады в Рио, ведь из-за пандемии коронавируса, Олимпийские игры пройдут без зрителей.

Олимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.



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