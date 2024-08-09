Пропасть поколений: в соцсетях молодежь троллит использование популярного символа

Все мы знаем, как важно ставить смайлы и различные эмодзи в переписке с другими, чтобы собеседник понял наше настроение. Но раньше, еще несколько лет назад именно символы были значительно популярнее эмодзи.

Какие символы использовали в переписке поколения Z и что об этом говорит молодежь – читайте в материале Развлечения 24.

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Символ, который так насмешил и удивил современную молодежь, это скобки – "))))".

Когда и как используют скобки

В социальных сетях и чатиках, скобки используются для выражения положительных эмоций, радости и шуток. Этот знак является аналогом смайла и используется для передачи позитивного настроения в переписке.

Также, скобки "))))" могут использоваться для усиления шуток, смешных комментариев или сарказма. Например, реплика "Ты такой уж умный )))))" с использованием скобок может быть использована для усиления саркастического тона и преимущества о себе.

Что об этом говорит молодежь

Между тем современная молодежь называет эти скобки "когтями", а тех, кто их использует – дедами. Очевидно саркастически намекая на то, что поколение Z стареет с каждым годом.

Эта тенденция подчеркивает разрыв в восприятии интернет-культуры между разными поколениями.