Які символи використовували у листуванні покоління Z та що про це каже молодь – читайте у матеріалі Розваги 24.

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Символ, який так насмішив та здивував сучасну молодь, це дужки – "))))".

Коли та як використовують дужки

У соціальних мережах та чатиках, дужки використовуються для вираження позитивних емоцій, радості та жартів. Цей знак є аналогом смайлу і використовується для передачі позитивного настрою у листуванні.

Також, дужки "))))" можуть використовуватися для підсилення жартів, смішних коментарів або сарказму. Наприклад, репліка "Ти такий вже розумний)))))" з використанням дужок може бути використана для підсилення саркастичного тону та переваги про себе.

Що про це каже молодь

Тим часом сучасна молодь називає ці дужки "кігтями", а тих, хто їх використовує – дідами. Очевидно саркастично натякаючи на те, що покоління Z старішає з кожним роком.

Ця тенденція підкреслює розрив у сприйнятті інтернет-культури між різними поколіннями.