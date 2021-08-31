Министр прервала интервью из-за сына: он ворвался в прямой эфир с морковью странной формы

Политик из Новой Зеландии давала интервью по Zoom в прямом эфире. В этот момент в комнату ворвался ее сын и начал размахивать перед камерой большой морковкой фаллической формы.

Пока Кармель Сепулони, министр социального развития Новой Зеландии, проводила интервью, ее сын разбирал покупки. Он обнаружил в пакете с продуктами овощ необычной формы и сразу решил показать находку маме.

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Мальчик, смеясь, начал размахивать овощем перед Сепулони. Не удивительно, что беседа Кармель внезапно переросла в борьбу с сыном за морковку.

В тот момент, когда вы проводите живое интервью с помощью Zoom, и ваш сын входит в комнату с криком и держит деформированную морковь в форме мужской части тела. Да, мы почти боролись за морковку на камеру, и да, я смеюсь над этим сейчас, но не в то время!,

– написала политик на своей странице в твиттере.

"Привет всем родителям, которые работают из дома и следят при этом за детьми – я с вами! Себе на заметку: никогда больше не покупать морковку странной формы", – добавила министр.

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