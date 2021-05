Миллиарды долларов в год: 5 самых прибыльных корпораций в мировом игорном бизнесе

Мировая индустрия казино ежегодно растет и развивается с невероятной скоростью. Владельцы казино пытаются сделать их лучше и роскошнее, разнообразить ассортимент и усовершенствовать сервис, чтобы удовлетворить клиентов и увеличить прибыль.

Их игорные заведения не только дарят своим посетителям незабываемые впечатления, но и приносят миллиарды долларов в год.

#1 Las Vegas Sands, США – 13,7 миллиарда долларов

Комплекс The Venetian Resort в Лас-Вегасе / Фото IHG

Las Vegas Sands – самая большая и самая прибыльная в мире корпорация, занимающаяся игорным и курортным бизнесом. Ее годовой доход оценивают в 13,7 миллиарда долларов, а ее основатель Шелдон Адельсон, который умер в январе 2021, был признан одним из самых состоятельных и самых влиятельных людей мира по версии Forbes.

Las Vegas Sands обладает многими гостинично-развлекательными комплексами с казино не только в США, но и во всем мире. Среди них есть заведения, в которых мечтают побывать тысячи гемблеров – The Venetian Resort Las Vegas в Лас-Вегасе, The Venetian Macao, Sands Macao, The Londoner Macao, The Plaza Macao & Four Seasons Hotel Macao и The Parisian Macao в Макао и Marina Bay Sands в Сингапуре. Кроме того, корпорация обладает огромным выставочным центром Sands Expo and Convention Center в Лас-Вегасе.

#2 MGM Resorts, США – 12,9 миллиарда долларов

Казино MGM Grand Las Vegas / Фото TripAdvisor

MGM Resorts с годовым доходом в 12,9 миллиарда долларов уверенно догоняет Las Vegas Sands в рейтинге самых прибыльных компаний. И это неудивительно, ведь многие популярные американские и мировые казино и отели принадлежат именно ей. К тому же раньше в собственности MGM Resorts была еще и известная кинокомпания Metro Goldwyn Mayer. Основателем MGM Resorts был Кирк Керкорян – один из самых влиятельных бизнесменов в игровой индустрии.

Среди казино MGM Resorts – MGM Grand Las Vegas, Bellagio, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay в Лас-Вегасе, Borgata в Атлантик-Сити, MGM Macau в Макао, но это лишь небольшая часть всех заведений, которыми владеет компания.

#3 Caesar's Entertainment, США – 8,7 миллиарда долларов

Казино Caesars Palace в Лас-Вегасе / Фото TripSavvy

На третьем месте рейтинга расположилась компания Caesar's Entertainment с годовым доходом в 8,7 миллиарда долларов. Она хорошо известна публике благодаря Caesars Palace – чуть ли не наиболее воспетым голливудскими фильмами казино. Компания, что начинала свой путь как филиал Hilton, развилась, выкупила несколько других компаний игорной сферы и стала настоящим гигантом.

Сейчас Caesar's Entertainment принадлежат одни из лучших казино Лас-Вегаса, в частности Caesars Palace, Bally's Las Vegas, Circus Circus Reno, Flamingo Las Vegas, Paris Las Vegas. Кроме того, компания ведет активную деятельность в других штатах США за пределами американской игорной мекки.

#4 Galaxy Entertainment Group, Гонконг – 6,66 миллиарда долларов

Комплекс с казино Galaxy Macau в Макао / Фото Galaxy Entertainment Group

Galaxy Entertainment Group – холдинговая компания, управляющая казино и отелями в азартном центре Азии – Макао. Она начинала свою деятельность как строительная компания, и до сих пор продолжает заниматься этой сферой. Несмотря на то, что Galaxy Entertainment Group не может похвастаться таким количеством заведений, как вышеупомянутые компании, она занимает уверенное четвертое место в рейтинге с годовым доходом в 6,6 миллиарда долларов.

В собственности Galaxy Entertainment Group – развлекательный комплекс Galaxy Starworld, курортный комплекс Galaxy Macau и 4 казино CityClub – Waldo, Rio, President и Grand Waldo.

#5 Wynn Resorts, США – 6,61 миллиарда долларов

Роскошные комплексы Wynn Resorts / Фото Wynn Resorts

Американская корпорация Wynn Resorts, основанная Стивом Винном, – это еще один крупный игрок мирового игорного бизнеса. Ее годовой доход оценивают в 6,61 миллиарда долларов. Некоторые из заведений, принадлежащих Wynn Resorts, занимают одни из первых строчек в рейтингах самых больших развлекательных комплексов и казино мира. Они отличаются особой помпезностью и богатством.

Гемблерам точно знакомы заведения Wynn Resorts – Wynn Las Vegas Resort & Country Club и Encore at Wynn Las Vegas в Лас-Вегасе, Wynn Macau Resort и Encore at Wynn Macau в Макао.

Огромные и роскошные казино привлекают миллионы игроков со всего мира.