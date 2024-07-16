Это возмутительно: миллениалы шокированы тем, как "поколение Z" танцует макарену

Ни для кого не секрет, что люди, выросшие в разные времена могут делать одни и те же вещи, но по-разному. Скажем, миллениалы были шокированы и возмущены тем, как люди "поколения Z" танцуют танец макарена.

Заметим, что танец макарена существует уже более 30 лет.

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Это простой танец, который выполняется под хитовую песню испанского дуэта Los Del Rio. Когда она стала вирусной, танцевальные площадки по всему миру были заполнены людьми, которые выполняли латиноамериканские движения.

Несмотря на то, что танец чрезвычайно прост, "поколение Z" дополняют классические движения множеством новых комбинаций. Именно это не на шутку возмущает миллениалов.

Как танцуют макарену "поколение Z": смотрите видео

Как на это реагируют люди в соцсетях

"Я боюсь, почему они так танцуют макарену?".

"Это все, кроме макарены".

"Возможно существует несколько частей макарены? Но я испанец и никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то об этом говорил".

"Из моего скромного опыта, это вторая версия танца макарена, я знаю три разные версии".

Несмотря на то, что молодые люди идеально синхронизированы, их старания пользователи соцсетей не оценили.