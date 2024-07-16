Зауважимо, що танець макарена існує вже понад 30 років.

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Це простий танець, який виконується під хітову пісню іспанського дуету Los Del Rio. Коли вона стала вірусною, танцювальні майданчики по всьому світу були заповнені людьми, які виконували латиноамериканські рухи.

Попри те, що танець надзвичайно простий, "покоління Z" доповнюють класичні рухи безліччю нових комбінацій. Саме це не на жарт обурює міленіалів.

Як танцюють макарену "покоління Z": дивіться відео

Як на це реагують люди у соцмережах

"Я боюся, чому вони так танцюють макарену?".

"Це все, крім макарени".

"Можливо існує кілька частин макарени? Але я іспанець і ніколи в житті не чув, щоб хтось про це говорив".

"З мого скромного досвіду, це друга версія танцю макарена, я знаю три різні версії".

Попри те, що молоді люди ідеально синхронізовані, їхні старання користувачі соцмереж не оцінили.