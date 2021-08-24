Место на кладбище возле Мэрилин Монро и Хью Хефнера продают за 2 000 000 долларов

Место в склепе в Мемориальном парке Pierce Brothers Westwood Village в Лос-Анджелесе продают за баснословные деньги – 2 миллиона долларов. Такая цена обусловлена звездным соседством – рядом похоронены Мэрилин Монро и Хью Хефнер.

Ранее это место принадлежало бродвейскому композитору Джерри Херману. Мужчина умер в 2019 году, но его похоронили не в Лос-Анджелесе, а в Нью-Джерси – рядом с матерью. Поэтому семья Хермана решила продать склеп, который так и не использовали по назначению.

Это интересно Королевские азартные игры: как спортивные ставки приобрели огромную популярность в мире

Крестница композитора Джейн Дориан описала склеп как "место около двух самых сексуальных людей, которые когда-либо жили". Поэтому цену в 2 миллиона долларов (53,3 миллиона гривен) она считает полностью оправданной.

К слову, Хью Хефнер тоже пришлось заплатить за возможность быть похороненным у Мэрилин Монро. Он выкупил место по 75 тысяч долларов, и таким образом отдал дань уважения актрисе и секс-символу 1950-х годов. Именно Мэрилин Монро была на обложке первого номера журнала Playboy, основателем которого является Хью Хефнер.



Мемориальный парк Pierce Brothers Westwood Village в Лос-Анджелесі / Фото WireImage

Кроме того, на этом кладбище похоронены и другие знаменитости. Среди них – Дин Мартин, Фарра Фоссет, Трумэн Капоте.

Смотрите также Восемь граффити и одна инсталляция: Бэнкси представил новые работы