Тренировки для новичков и опытных бегунов будут проходить по субботам – 22 мая, 29 мая, 12 июня и 19 июня. Их будут проводить тренеры бегового клуба Run4U.

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Занятия начинаются в 9 часов утра и длятся 90 минут. Место встречи – у памятника Ивану Франко перед главным корпусом ЛНУ. Чтобы принять участие в тренировке, необходимо зарегистрироваться.

Организаторы обещают, что тренировки будут проходить с соблюдением карантинных ограничений. Они проведут температурный скрининг и будут следить за соблюдением социальной дистанции между участниками.

Львовский полумарафон в 2021 году

Субботние тренировки – прекрасная возможность активно и весело начать выходные, а также подготовиться к полумарафону, который пройдет во Львове 27 июня. В этом году 6-ой Львовский полумарафон – второй из пяти этапов Беговой Лиги Украинских Мейджоров-2021.

Принять участие в полумарафоне, так же как и в тренировках, могут бегуны любого уровня подготовки. Каждый сможет выбрать дистанцию по силам – 4,2, 10 или 21 километр. Подробно об условиях участия читайте на сайте Львовского полумарафона-2021.

Львовский полумарафон в 2019 году: смотрите видео