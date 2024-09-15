Где погулять в Черновцах: подборка самых красивых мест

Черновцы – чрезвычайно красивый город, который манит туристов своей архитектурой, атмосферой и красотой. Достопримечательностей здесь немало, и действительно трудно определиться с местами, которые стоит посетить в Черновцах.

Но составить для себя идеальный маршрут вам помогут Развлечения 24.

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Резиденция митрополитов Буковины и Далмации

Первым местом, которое необходимо посетить в Черновцах, является, несомненно, архитектурный шедевр – резиденция митрополитов Буковины и Далмации. Над ее строительством трудились лучшие венские, чешские, буковинские мастера.

На сегодня бывшая резиденция используется как главный корпус Черновицкого национального университета. Это здание часто появляется в кинолентах. Каждый, кто побывает в городе, должен его посетить, чтобы окунуться в эту атмосферу.



Черновицкий национальный университет / Фото Unsplash

Улица Ольги Кобылянской

Это главная пешеходная улица Черновцов, которая является самым сердцем города. Она переполнена магазинами, уютными кафе, ресторанами, сувенирными магазинами. Там сочетаются различные эпохи, каждое здание дышит своей неповторимой историей.

Аптека-музей

Раз вы уже гуляете по улице Кобылянской, то стоит зайти в один маленький музей – аптеки. Подобные музеи в Украине есть только в Киеве и Львове, а третий – в Черновцах. История аптеки началась еще в начале 20 века – 1903 года. Интересно то, что это единственная аптека в городе, где по сей день изготавливают лекарственные формы на заказ. Это одно из мест, которое стоит увидеть в Черновцах собственными глазами.



Улица Кобылянской / Фото "ТамТур"

Костел Пресвятого Сердца Иисуса

В Украине не часто можно увидеть здания в стиле неоготики, но в Черновцах это возможно. Костел Пресвятого Сердца Иисуса как раз выполнен по правилам неоготики. Храм был построен по заказу ордена иезуитов в конце 19 века.

Сюда привезли орган из Германии, который стоил бешеные деньги. А из Шотландии доставили три колокола и самый большой из них назвали "Сердце Иисуса". На сегодня храм находится в собственности римско-католической общины, и здесь ведутся реставрационные работы.



Костел Пресвятого Сердца Иисуса / Фото "ТамТур"