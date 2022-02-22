Лежал посреди мусора: во Франции нашли неизвестный рисунок с подписок знаменитого художника

Французская эксперт-аукционист проводила осмотр имущества в одном из домов департамента Вар, когда нашла рисунок с подписью художника Анри Матисса. Раньше об этой работе ничего не знали.

Вероятная работа Матисса лежала посреди мусора

По словам аукционистки Дженнифер Премпье-Роллан, рисунок был в картонной коробке, где кроме него было много мусора и хлама. Что именно на нем изображено – не разглашают. Известно, что это был женский портрет.

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Сейчас рисунок проверяют на соответствие в Париже. Если специалисты подтвердят авторство выдающегося художника-фовиста, это станет знаковым событием в мире искусства.

Мы должны заново определить технику и отследить историю этого произведения,

– рассказали специалисты, занимающиеся проверкой и оценкой предполагаемой работы Матисса.

Интересно, что если проверка докажет соответствие, то этот рисунок станет второй работой Анри Матисса, случайно найденной в этом регионе. В июне 2021 года на аукционе за 220 000 евро (7 миллионов гривен) продали его эскиз к портрету Элен Мерсье, княгини Голицыной. За несколько месяцев до этого работу обнаружили в шкафу в Альпах Верхнего Прованса.

Рисунок Анри Матисса, который был найден почти год назад и продан за 220 000 евро / Фото Barnebys

Будут ли выставлять на продажу недавно найденный рисунок, если он действительно окажется работой Матисса, пока не сообщили.

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