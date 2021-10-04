В легендарных образах: какими могли бы быть наборы кукол Барби по мотивам сериала "Друзья"

За всю историю кукол Барби и компании Mattel, которая их производит, прототипами образов игрушек становились представители различных профессий, знаменитости и герои популярных фильмов, сериалов и шоу. Но некоторых из них незаслуженно обошли вниманием.

Британский сайт The Toy Zone, специализирующейся на обзорах и рекомендациях лучших детских игрушек, выдвинул собственную версию того, как могли бы выглядеть куклы Барби, если бы их прототипами были герои культового сериала "Друзья".

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Заручившись поддержкой концептуальной художницы Маргариты Житник, команда The Toy Zone хорошо поработала над созданием идей для 6 разных игрушечных наборов, основанных на сюжетах отдельных серий ситкома. В кукол превратили всех главных героев.

Росс и кожаные брюки



Набор Барби по мотивам "Друзей" / Визуализация The Toy Zone

Набор Барби "Росс и кожаные штаны" основан на событиях 11 эпизода 5 сезона сериала, в котором Росс пошел на свидание с девушкой в ​​экстравагантном образе – черных кожаных брюках. В какой-то момент ему стало слишком жарко, и он отлучился в ванную комнату, чтобы снять штаны и немного остыть. Все шло по плану, пока ему не снова пришлось одеваться.

В вымышленный игрушечный набор входит: кукла Росса в черной рубашке с белыми пятнами от талька, печально известные кожаные штаны, раковина для создания атмосферы ванной, бутылочки с косметическими продуктами, с помощью которых Росс пытался спасти ситуацию, и телефон, с которого герой звонил Джои за помощью.

Моника и индейка



Набор Барби с Моникой / Визуализация The Toy Zone

Эта концепция переносит нас в 8 серию 5 сезона и тот самый День Благодарения, когда Моника искала способ извиниться перед обиженным Чендлером за то, что якобы по ее вине он много лет назад потерял палец на ноге. Она не находит лучшего выхода, чем станцевать для него с индейкой на голове.

Кроме куклы Моники, в комплекте есть индейка и желтые очки в дополнение образа птицы – все, что нужно, чтобы повторить легендарный танец.

Чендлер и Джои, который надел всю его одежду



Набор Барби с Джои и Чендлером / Визуализация The Toy Zone

Набор с Чендлером и Джои возвращает поклонников сериала во 2 серию 3 сезона и важный для Росса день – банкет в Музее палеонтологии, на котором он должен был произнести речь. Несмотря на это, его друзья не до конца осознавали важность этого события, и не спешили собираться туда.

Чендлер с Джои устроили войну за кресло. Пока упрямый Чендлер не планировал освобождать удобное место, Джои одел на себя всю одежду соседа. В таком образе он и появился в комплекте кукол Барби. Кроме того, в него вошли: кукла Чендлера в смокинге и еще несколько вещей из его гардероба.

Росс в образе Праздничного Броненосца



Росс-Броненосец в стиле Барби / Визуализация The Toy Zone

Праздничный набор с Россом напоминает нам историю, которую он решил рассказать Бену, чтобы познакомить с еврейской культурой и Ханукой в 10 серии 7 сезона. В дополнение к своему рассказу он надел костюм Броненосца. Все это стало еще смешнее, когда появился Чендлер в образе Санта-Клауса и супермен-Джои.

Игрушечный набор состоит из куклы Росса в том же праздничном костюме, елки и подсвечника. А вот Чендлера и Джои можно будет одолжить из предыдущего набора.

Фиби, Моника и Рэйчел в свадебных платьях



Барби Моники, Рэйчел и Фиби в свадебных образах / Визуализация The Toy Zone

Этот комплект вдохновленный 20 эпизодом 4 сезона, в котором все главные героини облачились в свадебные платья. Моника, одержима идеей выйти замуж, надела платье невесты Росса Эмили, а потом к ней приходит Фиби в похожем одеянии. В конце концов, к ним присоединилась и Рэйчел.

С помощью этого набора Барби можно воспроизвести легендарную сцену, где девушки сидят на диване в свадебных образах, пьют пиво и едят попкорн. В руках невесты-Моники даже есть букет, который они с Фиби бросали друг другу, чтобы развлечься.

Джои и Porsche



Набор Барби "Джои и Porshe" / Визуализация The Toy Zone

Еще один набор с куклой Джои – отсылка к 5 серии 6 сезона, где он притворяется владельцем Porshe, припаркованного рядом с Central Perk. Настоящий владелец автомобиля забыл ключи в кафе, поэтому у Джои была возможность сыграть его роль.

В этом наборе Барби нет автомобиля, но есть Джои, одетый в одежду с символикой Porshe. Но если накрыть коробку тканью, можно воспроизвести завершающую сцену эпизода. В ней машину уже забрали, однако Джои выкрутился из ситуации, сложив ее силуэт из коробок.

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