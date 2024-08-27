Странный лайфхак: женщина показала, как на самом деле нужно разворачивать мешки для мусора

27 августа 2024, 14:16
Читати новину українською
Автор: Алена Захарова

Источник:

тикток @_nourhan_sherif_

В тиктоке завирусилось видео, на котором женщина показала, как якобы правильно разматывать мешки для мусора. Это вызвало оживленную дискуссию в сети.

Лайфхак женщины позволяет легко менять мешочки для мусора.

Смотрите также Как охладить жилье во время жары: неожиданный лайфхак от британского инженера

Блогерша решила положить целый рулон черных пакетов на дно мусорника, а потом нужно легко вытащить новый, когда использованный пакет будет полностью заполнен.

Я не могу поверить, что открыла для себя это только что! Посмотрите и поблагодарите меня позже,
– рассказывает она в кадре.

Что об этом говорят в соцсетях

Часть пользователей соцсетей называют этот лайфхак "гениальным" и "суперкрутым", тогда как другие обеспокоены беспорядком. Скептики говорят, что если мешок порвется или протечет, это испортит все пакеты.

  • "Все пакеты будут вонять";
  • "Мне кажется, что стоит использовать этот лайфхак только для определенных комнат. Я бы не использовала его на кухне, потому что переживаю из-за протекания";
  • "Все, кто говорит: "А что если будет протекать", может, просто не стоит выливать жидкость в мусорку? Выливайте ее в раковину".