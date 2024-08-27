Странный лайфхак: женщина показала, как на самом деле нужно разворачивать мешки для мусора

В тиктоке завирусилось видео, на котором женщина показала, как якобы правильно разматывать мешки для мусора. Это вызвало оживленную дискуссию в сети.

Лайфхак женщины позволяет легко менять мешочки для мусора.

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Блогерша решила положить целый рулон черных пакетов на дно мусорника, а потом нужно легко вытащить новый, когда использованный пакет будет полностью заполнен.

Я не могу поверить, что открыла для себя это только что! Посмотрите и поблагодарите меня позже,

– рассказывает она в кадре.

Что об этом говорят в соцсетях

Часть пользователей соцсетей называют этот лайфхак "гениальным" и "суперкрутым", тогда как другие обеспокоены беспорядком. Скептики говорят, что если мешок порвется или протечет, это испортит все пакеты.