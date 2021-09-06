Крыса из Нидерландов сыграла на мини-гармошке, выпустила хитовый трек и стала звездой тиктока

Сеть начинает завоевывать новый четвероногий музыкант. Это домашний крысенок, по имени Мистер Билк, играющий на губной гармошке.

Аккаунт мистера Билка в тиктоке ведет пара из Нидерландов. После того как хозяину домашнего любимца подарили маленькую губную гармошку, четвероногий стал звездой сети.

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Владельцу пушистика пришло в голову устроить концерт с участием крысы. Он намазал гармошку медом. Билк не отказался, а когда слизывал сладость, наиграл чудесную мелодию. Хозяева обработали композицию крысы, добавив к гармошке клавишные и драм-партию. Так родилась песня The Best Song, которая за неделю на тиктоке набрала более 13 миллионов просмотров. Кроме того, ее можно послушать на стриминговом сервисе Spotify. А фанаты мистера Белка даже записали ремикс на крысиную песню.

Мистер Билк слушает обновленную версию трека, которую записали его фанаты. Похоже, что крысенок в восторге от такого внимания поклонников.

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