Вот так отдохнули: супруги за поездку на такси в аэропорт заплатили 30 тысяч долларов

Отдых супругов из США испортила двойная конвертация. Пара собиралась отпраздновать свою пятилетнюю годовщину романтическим путешествием, но вместо этого им пришлось разбираться с банком и службой такси из-за списания с карты 30 тысяч долларов.

На момент инцидента жена – Доминика Адамс – находилась в Коста-Рике. Там она заказала такси, чтобы отправиться в аэропорт, чтобы вылететь в Гватемалу.

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Там Доминика должна была встретить своего мужа Дугласа Ордонеса. Женщина поняла, что что-то пошло не так, на следующее утро, когда в кафе во время остановки в Канкуне дебетовую карточку Ордонеса не приняли к оплате.

Я проверил свой телефон, чтобы узнать, что происходит, и увидел, что с него снято 29 994 доллара США,

– рассказал мужчина.

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Посмотрев на счет, они поняли, что это, вероятно, была ошибка при конвертации – поскольку один доллар США равен 542 коста-риканским колоннам, это означает, что поездка Адамс на такси стоимостью 55,43 доллара США стоила 29 994,33 доллара США. .

Мужчина пытался решить эту проблему через службу поддержки клиентов такси и даже попытался позвонить по телефону на номер поддержки водителей, но ему просто посоветовали обратиться в банк. По словам Доминики, сотрудники банка сказали ей, что это ее вина. А служба такси заявила, что как только ее предупредили о проблеме, она быстро приняла меры по ее решению.

Мы серьезно относимся к каждому сообщению. Как только мы получили сообщение от пользователя, наша служба поддержки оперативно решила проблему и сняла авторизационный арест, ошибочно наложенный из-за банковской ошибки, в долларах, а не в колоннах,

– заявили представители компании.

Супруги были в отчаянии, ведь это были их деньги на отпуск. К счастью, после трех дней пребывания в Гватемале снятие средств было отменено.