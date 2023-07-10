На момент інциденту дружина – Домініка Адамс – перебувала у Коста-Ріці. Там вона замовила таксі, щоб відправитися в аеропорт, щоб вилетіти до Гватемали.

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Саме там Домініка мала зустріти свого чоловіка Дугласа Ордонеса. Жінка зрозуміла, що щось пішло не так, наступного ранку, коли в кав'ярні під час зупинки в Канкуні дебетову картку Ордонеса не прийняли до оплати.

Я перевірив свій телефон, щоб дізнатися, що відбувається, і побачив, що з нього знято 29 994 долари США,

– розповів чоловік.

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Подивившись на рахунок, вони зрозуміли, що це, ймовірно, була помилка при конвертації – оскільки один долар США дорівнює 542 коста-риканським колонам, це означає, що поїздка пані Адамс на таксі вартістю 55,43 долара США коштувала 29 994,33 долара США.

Чоловік намагався розв'язати цю проблему через службу підтримки клієнтів таксі і навіть спробував зателефонувати на номер підтримки водіїв, але йому просто порадили звернутися до банку. За словами Домініки, співробітники банку сказали їй, що це її вина. А служба таксі заявила, що щойно її попередили про проблему, вона швидко вжила заходів щодо її вирішення.

Ми серйозно ставимося до кожного повідомлення. Щойно ми отримали повідомлення від користувача, наша служба підтримки оперативно розв'язала проблему і зняла авторизаційний арешт, помилково накладений через банківську помилку, у доларах, а не в колонах,

– заявили представники компанії.

Подружжя було у розпачі, адже це були їхні гроші на відпустку. На щастя, після трьох днів перебування у Гватемалі, зняття коштів було скасовано.