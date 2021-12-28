Коробка с историей: братья из США передаривают друг другу одни и те же конфеты уже 34 года

У многих семей есть особые рождественские традиции, и братья Уоссоны из Нью-Гэмпшира могут похвастаться таковой. Уже 34 года подряд они передаривают друг другу одну и ту же коробку конфет.

Рождественская традиция Уоссонов

Традиция Райана и Эрика Уоссонов началась еще в 1987 году. Именно тогда Райан подарил брату коробку сладостей "Книга конфет Санты", в которой было 10 пакетиков конфет с разными фруктовыми вкусами. Так он решил пошутить над братом, зная, что ему это лакомство не нравится.

Вернуться к теме Безумная традиция: семья показывает реалии жизни с детьми в курьезных рождественских открытках

Эрик не стал их есть. Конфеты пролежали у него до следующего Рождества, и парень решил передарить их брату. Он был уверен, что Райан не узнает свой прошлогодний подарок. Но он вспомнил, поэтому ребята положили начало забавной традиции.

Братья передаривают конфеты уже 34 года / Фото Райана Уоссона

Каждый год братья придумывают особые креативные способы подачи подарка. К примеру, коробку замораживали в куске льда, делали с ней желе и вшивали в плюшевого мишку. Со временем к традиции стали подключаться и другие люди. Так, коробку вручали братьям члены их семьи, полицейские и официанты в ресторане.

Не странно, что первая коробка износилась, поэтому Райану и Эрику пришлось купить другую. Однако они хранят оригинальную коробку и даже ведут в ней журнал, в котором фиксируют кто, когда и как именно дарил коробку.

Журнал дарения особой коробки / Фото Райана Уоссона

Братья не планируют изменять своей традиции. Они продолжают придумывать креативные способы дарения, а когда собственные идеи заканчиваются, просят помощи у других. "Мы никогда не сдадимся", – убежден Райан Уоссон.

Какими были новогодние традиции раньше: смотрите видео