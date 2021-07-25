Как прошла невероятно дорогая поездка

По словам мужчины, он ехал в такси вместе с двумя своими друзьями, с которыми ему было по пути. Он попросил у водителя поехать по определенному маршруту. Таксист отказался это делать, начал ссориться с пассажирами и в конце концов выгнал их из автомобиля. В целом они проехали 1,75 мили (2,8 километра).

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Однако на этом эта неприятная история не закончилась. На следующий день A. G. получил квитанцию ​​от Uber на 332 фунта стерлингов (455 долларов или почти 12 500 гривен). На тот момент эту сумма уже списали с его счета.

Оказалось, что водитель не выключил счетчик, когда пассажиры покинули его автомобиль. Вместо этого он оставил его включенным на 16 часов 27 минут.

Шокированный мужчина сразу же обратился в службу поддержки компании Uber. Но несмотря на справедливую надежду на возмещение, ему там не помогли. Он разговаривал с оператором на протяжении 1 часа и 20 минут, но это не дало никакого результата.

Тогда A. G. написал письмо изданию The Guardian, в котором рассказал все, что произошло от начала поездки до разговора со службой поддержки. Лишь после того, как журналисты связались с Uber, компания предложила мужчине возмещение.

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