За счет в 38 долларов: в американском баре клиент оставил 16 000 долларов чаевых

Клиент бара Stumble Inn Bar & Grill в американском штате Нью-Гэмпшир оставил персоналу заведения 16 тысяч долларов. Хотя его счет был всего на 38 долларов.

Бармен заведения Мишель Маккадден рассказала, что этот посетитель не был постоянным клиентом бара. Он заказал 2 хот-дога, несколько коктейлей и чипсы из соленых огурцов, а затем попросил счет.

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Женщина была шокирована, когда увидела его квитанцию – там было 16 тысяч долларов чаевых. "Это было в выписке по кредитной карте. Он написал это около конечной суммы, и трижды повторил: "Не тратьте все в одном месте"", – рассказала Мишель Маккаден.



Счет щедрого посетителя / Скриншот WBTS-TV

Работники заведения предположили, что это ошибка – возможно, он хотел написать "160", но случайно добавил еще несколько нулей. Менеджер поговорил с клиентом, чтобы убедиться, что все верно.

Я хочу, чтобы это было у вас. Вы, друзья, много и упорно работаете,

– сказал загадочный посетитель.

В Stumble Inn Bar & Grill принято делиться чаевыми. Поэтому деньги разделят между 8 работниками зала, которые были на смене в тот вечер. Еще часть получат повара.



Stumble Inn Bar & Grill в Нью-Гэмпшире / Фото из фейсбука