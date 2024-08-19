Мужчина получил серьезную травму во время рыбалки: его по лицу ударил кит

В Австралии 40-летний рыбак потерял сознание во время рыбалки. Произошло это после того, как его по лицу ударил кит.

Известно, что кит появился перед ним у Золотого побережья Квинсленда.

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Огромное животное столкнулось с его лодкой и еще и ударило мужчину по лицу хвостом. В результате удара мужчина потерял сознание. К счастью, в лодке был его друг. Он и гонщики на гидроциклах вызвали службу спасения. Спасатели смогли вернуть людей на берег, а затем доставили раненого рыбака в больницу.

В каком состоянии мужчина

Служба спасения Квинсленда сообщила, что состояние мужчины стабильное, но его память остается неясной.

Мы уже видели столкновения китов с лодками, но не с человеком, который сидит в ней. Сначала вы немного не верите в то, что это произошло, но реагируете. Когда мы прибыли на место, то обнаружили, что именно это и произошло,

– сказал сотрудник службы скорой помощи Скотт Браун.

Сотрудник морской спасательной службы Джон Мюррей также был поражен. Он признался, что за 22 года работы никогда не слышал, чтобы кит ударил кого-то в неподвижной лодке.

После этого инцидента полицейские призвали людей сохранять бдительность, особенно тех, кто отправляется на рыбалку или катается на лодке в сезон китов.