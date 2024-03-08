Панда Кунг-фу возвращается: какие кинопремьеры недели вы не можете пропустить

На этой неделе киноманов ждет настоящий праздник - возвращение любимого героя мультсериала "Панда Кунг-фу". И это лишь вершина айсберга среди громких кинопремьер.

Если вы до сих пор не знаете, чем заняться на выходных, читайте материал 24 Канала.

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"Панда Кунг-фу 4"

Жанр: мультфильм, приключения

Став духовным наставником Долины Мира и нуждаясь в преемнике на посту Воина Дракона, По знакомится с лисой, по имени Чжень, которой не нравится, что ее будет тренировать По. Пока они сближаются друг с другом, злая колдунья, известная как "Хамелеон", призывает множество злодеев из прошлого. Стремясь найти способ победить Хамелеона, По и Чжэнь покидают Долину Мира и впервые отправляются в большой город.

Трейлер фильма "Панда Кунг-фу 4": смотрите видео

"Вкус свободы"

Жанры: драма, комедия, фэнтези

Молодая девушка - повар Варя теряет работу, потому что ее высокая кухня никому не нужна в придорожном кафе. Милая, энергичная, остроумная - она убегает как можно дальше от дома в поиске реализации! И неожиданная находка - книга забытой легенды украинской кухни Ольги Франко меняет ее жизнь навсегда!

Трейлер фильма "Вкус свободы": смотрите видео

"Жениться снова"

Жанры: комедия, романтика

Мужчина решил, что у жены появился любовник - ее молодой босс. И он срочно должен что-то делать. Для начала - зарегистрироваться в приложении для знакомств!

Трейлер фильма "Жениться снова": смотрите видео

"Цензорка"

Жанр: мелодрама

История молодой женщины Любы, которая была приговорена к шести годам заключения за убийство своего изменнического мужа. После рождения сына Коли она отбывает наказание в одесской тюрьме. Люба не хочет, чтобы ее ребенок оказался в сиротском доме, судьба которого ждет всех детей, заключенных после того, как им исполнится три года. В тюрьме Люба встречает Ирину, 40-летнюю женщину, которая работает охранником в этой тюрьме. Ирина видит в этой ситуации новую возможность для себя..

Трейлер фильма "Цензорка": смотрите видео