"Чернобыльские бабушки": в Киеве покажут фильм о женщинах, которые живут в зоне отчуждения

В четверг, 10 июня, на ВДНХ в Киеве состоится показ документального фильма "Чернобыльские бабушки". Это – одно из мероприятий в рамках мультимедийной выставки "Чорнобиль. Подорож".

Показ фильма посетят украинский кинокритик Андрей Алферов и американская режиссер, одна из авторов "Чернобыльских бабушек" Холли Моррис (дистанционно). После просмотра они примут участие в дискуссии, к которой смогут присоединиться все желающие посетители.

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О фильме "Чернобыльские бабушки"

В фильме идет речь об отчаянных женщинах, которые остались в зоне отчуждения после трагедии и живут там до сих пор. Большинство их соседей уехали из родных сел, а мужчины – умерли от болезней и старости. "Чернобыльские бабушки" рассказывают о причинах своего смелого решения и особенностях жизни на покинутой территории.

Этот фильм – результат совместных усилий американских режиссеров Холли Моррис и Энн Богарт, которые создают фильмы и программы для американского и европейского телевидения. Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в Лос-Анджелесе, где он получил приз за лучшую режиссуру. В Украине его впервые показали в 2016 году на международном фестивале кино и урбанистики "86" в городе Славутич.

Трейлер фильма "Чернобыльские бабушки": смотрите видео

Показ фильма "Чернобыльские бабушки" состоится на выставке "Чернобыль. Путешествие" в 1-м павильоне ВДНХ (проспект Глушкова, 1) в 19:00. Вход бесплатный по предварительной регистрации по ссылке.

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