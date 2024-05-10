KFC выпустили духи с ароматом барбекю и углей

Крупная сеть ресторанов KFC решила создать собственные духи. Они пахнут дымчатым деревом и углями, как настоящее барбекю.

Известно, что духи продаются во флаконе объемом 100 миллилитров и стоят 11 фунтов стерлингов.

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Что еще известно о духах

Компания сообщила, что будет продавать духи только некоторое время и только в Великобритании. А все деньги от продажи духов пойдут в Фонд KFC. Эта группа помогает молодым людям в обществе строить лучшее будущее для себя.

Аромат удивительный. Он напоминает о летних пикниках с семьей и друзьями. Сочные бургеры, шипящие на гриле. Сочный соус барбекю, стекающий по подбородку. И не забудьте о дымных углях, которые придают блюдам совершенного аромата. Это опыт, который вы не захотите пропустить,

– отмечают представители KFC.



Духи от KFC / Фото New York Post

Что стоит знать о KFC Это большая сеть ресторанов. Все началось с того, что старик Полковник Сандерс в трудные времена продавал вкусную и сочную курицу из своей маленькой лавочки. Курица была приготовлена с травами и специями, которые очень нравились людям.



Впоследствии полковник Сандерс позволил Питу Харману продавать свой рецепт курицы в Солт-Лейк-Сити. Так возникла компания KFC. Красно-белые ведерки стали известными благодаря сочной и хрустящей курице, которую любили семьи. С открытием новых заведений KFC добавила другие блюда, такие как знаменитая курица, картофельное пюре и капустный салат.

Ранее в американском штате Калифорния арестовали мужчину, который превратил тележку для покупок в мангал. Он занимался жаркой барбекю прямо посреди улицы.